Zasady obsługi klientów w UMWP

- Wprowadzenie pracy zdalnej już miesiąc temu jest wynikiem doświadczenia zdobytego podczas pierwszej fali pandemii. Wypracowane zostały wówczas schematy, które również teraz funkcjonują bardzo dobrze. Dlatego na razie nie jest planowane dalsze rozszerzenie pracy zdalnej. Dzięki temu zostaje zachowana ciągłość pracy urzędu, a mieszkańcy regionu mogą nadal sprawnie załatwiać swoje sprawy - przekazała Izabela Smaczna-Jórczykowska, rzecznik marszałka województwa i dodała, że wypracowany system wynika z przeprowadzonej analizy epidemiologicznej w kraju.

Możliwy jest kontakt bezpośredni z pracownikami, ale po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym i wyznaczeniu daty oraz godziny przyjęcia. W każdej z siedzib UMWP tuż przy wejściu do budynku, w holu głównym, znajduje się wyznaczone miejsce do kontaktu interesanta z pracownikiem.

Bezpośrednie załatwianie spraw w urzędzie odbywać się będzie przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności takich jak: dezynfekcja rąk, zakrywanie ust i nosa, zachowanie bezpiecznej odległości (2 m) od innych interesantów oraz między pracownikiem urzędu, a klientem. Prosimy o stosowanie jednorazowych rękawiczek i korzystanie z płynów dezynfekcyjnych. Płyny odkażające dostępne są dla klientów UMWP przy wejściu do budynków.

Jednak szczególnie teraz, w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem, zachęcamy do załatwiania spraw telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, bądź e-mail lub platformy Cyfrowy Urząd - link do strony. Kontakty do wszystkich departamentów UMWP znajdziecie państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – link do strony.

oprac. Małgorzata Sawicka, fot. Mateusz Duchnowski