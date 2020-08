Zaprzysiężenie prezydenta Andrzeja Dudy

O godzinie 10.00 w sali plenarnej Sejmu rozpocznie się posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, podczas którego Andrzej Duda złoży przysięgę oraz wygłosi orędzie inaugurujące jego drugą kadencję. Po zakończeniu tej uroczystości prezydent uda się na spotkanie z Konwentami Seniorów Sejmu i Senatu, a następnie przemieści się do Pałacu Prezydenckiego. Przebieg całej uroczystości będzie odbywać się z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.

Jak poinformowała wicemarszałek sejmu Małgorzata Gosiewska – ograniczeń w związku z liczbą osób chętnych do wzięcia udziału w tej uroczystości nie będzie, ponieważ nie przewiduje tego regulamin Zgromadzenia Narodowego. Nie oznacza to jednak, że będzie panować pełna dowolność w poruszaniu się i przemieszczaniu. Każdy klub parlamentarny otrzyma do dyspozycji swój sektor na sali plenarnej, a o rozmieszczeniu posłów zadecydują przewodniczący poszczególnych klubów.

Każdy z parlamentarzystów oraz zaproszonych gości będzie musiał się zastosować do procedur sanitarno-epidemiologicznych - obowiązku zakrywania ust i nosa oraz poddaniu się pomiarowi temperatury. Sam prezydent maseczki mieć nie będzie, ale będzie zobowiązany do zachowania na tyle dużego dystansu, by każdy z obecnych na uroczystości zaprzysiężenia czuł się bezpiecznie.



Kamil Timoszuk

fot. Marta Marchlewska/Kancelaria Sejmu