Zaawansowanie II etapu Programu Kolej Plus

Z 76 wniosków, 65 przedsięwzięć jest na etapie przygotowań do ogłoszenia postępowania przetargowego. Polega to na wstępnym opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia przez samorządy. Na 11 projektach trwa postępowanie przetargowe. Ponadto dla 38 przedsięwzięć samorządy zabezpieczyły już w budżecie na 2021 r. finansowanie na opracowanie wstępnych studiów planistyczno – prognostycznych. Z każdym tygodniem widać wyraźny wzrost zaangażowania samorządów w działaniach na rzecz realizacji zgłoszonych projektów do Programu Kolej Plus.

– Cykliczne wideokonferencje Polskich Linii Kolejowych z wnioskodawcami Programu Kolej Plus dostarczają informacji na temat realizacji wstępnych studiów planistyczno – prognostycznych. Spotkania są okazją do wymiany doświadczeń np. w przygotowaniu niezbędnych na tym etapie dokumentów. Planujemy także indywidualne spotkania z wnioskodawcami, by sprawnie przebiegał obecny etap Programu Kolej Plus – mówi cytowany w komunikacie Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Do II etapu Programu Kolej Plus zakwalifikowało się 79 projektów. Trzy zgłoszenia zostały wycofane przez wnioskodawcę. To projekty: „Budowa przystanku Mysłowice Północ na istniejącej linii 138 jako usprawnienie kolejowego połączenia Katowice – Nowy Bieruń (Oświęcim)”, „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Konstancin Jeziorna – Nowa Iwiczna” oraz „Odbudowa linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Małkinia”.

II etap Kolej Plus

W drugim etapie samorządy mają 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Aby wypracować rozwiązanie, samorządy będą pracowały na udostępnionych przez PLK dokumentach przetargowych dla inwestycji punktowych lub liniowych.

Ponadto wnioskodawcy pozyskają niezbędne dokumenty, opinie oraz wnioski z konsultacji społecznych. Istotne będzie także przedłożenie dokumentu, który potwierdza zabezpieczenie finansowania minimum 15 proc. wartości inwestycji oraz deklaracji właściwego organizatora przewozów odnośnie uruchomienia i finansowania przewozów min. 4 pary pociągów przez 5 lat. Po tym etapie projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do realizacji w Programie Kolej Plus.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów Polski. Inicjatywa wdrażana przez Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart 6,6 mld zł, w tym 5,6 mld zł stanowią środki Budżetu Państwa i ok. 1 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei. Więcej o Programie Kolej Plus tutaj.

Aktualna lista projektów zakwalifikowanych do II etapu Programu Kolej Plus

oprac.: Cezary Rutkowski

źródło: Rzecznik PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

fot.: Marcin Nawrocki