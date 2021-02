Z powodu bardzo trudnych warunków drogowych WORD w Bielsku Podlaskim odwołuje egzaminy

Mimo ataku zimy plac egzaminacyjny w Białostockim WORDzie jest czarny i przejezdny. Auta i egzaminatorzy czekają na kandydatów, którzy zdecydują się - mimo zimy i śniegu - zdawać egzaminy. Jeżeli jednak dojazd na Wiewiórczą 64 okaże się niemożliwy Dyrekcja Ośrodka prosi o wcześniejszy kontakt mailowy: każdy kto nie później niż godzinę przed datą wyznaczonego egzaminu odwoła go ze względu na trudne warunki atmosferyczne i kłopoty z dotarciem do WORD może od razu wyznaczyć nowy termin na koszt Ośrodka.

Zaplanowane egzaminy na kategorię C+E będą odbywały się we wtorek rano (26.01) zgodnie z planem. Jeżeli jednak zimowe warunki drogowe na ulicach Białegostoku sprawią, że egzamin praktyczny będzie niemożliwy do przeprowadzenia przed południem, pracownicy Ośrodka będą starali się przeprowadzić go w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Wprawdzie plac manewrowy w Filii WORD w Bielsku Podlaskim jest na bieżąco odśnieżany i przygotowany do egzaminowania, ale śnieg na ulicach Bielska Podlaskiego oraz problemy z dotarciem do siedziby sprawiły, że - na prośbę kandydatów - zaplanowane na wtorek (26.01) egzaminy zostały odwołane.

W sprawie nowych terminów egzaminów w Bielsku Podlaskim należy kontaktować się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta pod numer 691 269 691 lub 733 255 205. Z powodu krótkiego terminu przy zapisach na czwartek (28.01.2021) pracownicy Ośrodka proszą NIE KORZYSTAĆ z systemu info-car.pl.

źródło: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku

oprac.: Paulina Dulewicz