Wysoka zdawalność kandydatów na egzaminatorów w białostockim WORD

Białystok okazał się gościnny dla kandydatów na egzaminatorów. Możliwość ćwiczenia na placu i na pojazdach WORD-u - także w ruchu drogowym - sprawiła, że zdawalność była znacznie wyższa niż przeciętna. Dla ośrodka przy ul. Wiewiórczej i dla całego województwa podlaskiego wizyta ministerialnej Komisji Weryfikacyjnej były ważnym wydarzeniem, bo po raz ostatni w tej części Polski gościła ona 11 lat temu. Kandydaci z Podlasia i okolic musieli jeździć na egzaminy dość daleko: m.in. do Gdańska, Częstochowy i Rzeszowa.

Możliwość ćwiczenia w nieodległej stolicy województwa mocno ucieszyła podlaskich egzaminatorów, którzy chcieli uzyskać prawo egzaminowania na nowe kategorie oraz kandydatów do tego zawodu.

- Mamy też dwie zupełnie nowe propozycje dla osób, które planują przystąpić do egzaminów nie tylko w Białymstoku. Istnieje możliwość zapisania się na poszczególne bloki zajęć kursu i potraktować to jako powtórzenie materiału przed bardzo trudnym sprawdzianem jakim są egzaminy weryfikacyjne kandydatów na egzaminatorów. Skalę trudności oddaje fakt, że sukces 39 osób przy 177 odbytych egzaminach uczestnicy uznali za jeden z lepszych wyników. Możliwość aktywnego udziału w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych wykładowców i egzaminatorów będzie dobrym sposobem na przygotowanie się do kolejnych egzaminów. Jest jeszcze jedna nowość: w trosce o kursantów z miejscowości odległych od Białegostoku chcemy znaczącą część zajęć praktycznych zorganizować w WORD-ach bliskich ich miejscu zamieszkania, tak, by ograniczyć męczące podróże do Białegostoku do niezbędnego minimum - powiedział Przemysław Sarosiek, dyrektor WORD w Białymstoku.