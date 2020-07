Wybory prezydenckie 2020. Pierwszeństwo m.in. dla seniorów i kobiet w ciąży

Nad bezpiecznym przebiegiem wyborów czuwa Państwowa Komisja Wyborcza. W lokalach wyborczych zostaną zapewnione odpowiednie warunki, żeby wyborcy mogli oddać głos w trosce o własne zdrowie. Przy wejściu będzie stał przygotowany płyn do dezynfekcji rąk. W trakcie głosowania Obwodowa Komisja Wyborcza ma zapewnić dezynfekcję klamek, urn wyborczych, blatów stołów oraz innych powierzchni, które mogą być dotykane przez osoby przebywają w lokalu wyborczym oraz wietrzenie lokalu co godzinę przez 10 minut.

Wyborcy są zobowiązani wejść do lokalu w maseczkach ochronnych. Członek komisji wyborczej poprosi wyborcę o zdjęcie maseczki, by móc go zidentyfikować, a następnie wyda wyborcy kartę do głosowania z nazwiskami dwóch kandydatów na prezydenta.

W niedzielę będzie można zagłosować również korespondencyjnie. Kopertę zwrotną wyborca może dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem innej osoby do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym są wpisani do spisu wyborców. Koperty nie można wrzucać samodzielnie do urny wyborczej. Muszą ją otrzymać członkowie komisji wyborczej.

źródło/fot.: Państwowa Komisja Wyborcza

Cezary Rutkowski