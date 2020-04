Wracają egzaminy w WORD Białystok!

WORD Białystok jako jeden z pierwszych w Polsce podjął taką decyzję. Szefostwo ośrodka przygotowuje specjalne procedury, dzięki którym ryzyko epidemiologiczne dla kandydatów oraz egzaminatorów będzie maksymalnie ograniczone.

Zdający muszą mieć własne maseczki i rękawiczki, przed dopuszczeniem do egzaminu będą mieć mierzoną temperaturę. Przerwy między kolejnymi zdającymi będą znacznie większe niż dotąd, z powodu dezynfekowania samochodów. Nie będzie teraz możliwości osobistych zapisów na egzamin w ośrodku przy Wiewiórczej (poza nadzwyczajnymi przypadkami) ani opłaty gotówką – zostaje system InfoCar, telefon oraz przelewy. Zdającym nie będą też mogły towarzyszyć dodatkowe osoby wspierające.

Warto dodać, że nawet po 17 marca, gdy normalna działalność WORD-u Białystok została zawieszona, ośrodek (jako jeden z nielicznych w Polsce) zorganizował kilkakrotnie egzaminy dla osób, które ze szczególnych powodów społecznych i losowych musiały uzyskać (lub potwierdzić) uprawnienia do prowadzenia pojazdów. W ten sposób WORD pomógł kilkudziesięciu osobom z całej Polski, które znalazły się w dramatycznej sytuacji losowej (zagrożenie utraty pracy jedynych żywicieli rodziny, możliwość uzyskania pracy, pomoc najbliższej rodzinie itp). Oczywiście egzaminy takie były organizowane z zachowaniem wszystkich warunków bezpieczeństwa wskazanych przez ministra zdrowia. Jeszcze w tym tygodniu ośrodek przewidział kolejne dwa terminy (23 i 24 kwietnia) dla osób w tak trudnej sytuacji losowej (umotywowane wnioski należy przesyłać na adres mailowy word@word.bialystok.pl).

Wznowienie egzaminów jest na pewno dobrą wiadomością zarówno dla kandydatów, jak i ośrodków szkolenia kierowców, nie tylko z Podlasia. Również w związku z nieco zmienioną organizacją egzaminów WORD Białystok zachęca ośrodki do kontaktu i współpracy przy tworzeniu zorganizowanych grup egzaminacyjnych. Takie rozwiązanie pomaga zadbać o dobrą logistykę i oszczędzić sporo czasu zdającym.

Już kilka tygodni temu WORD Białystok wprowadził nowość na skalę ogólnopolską: szkolenia on-line. Na początek ośrodek zaoferował kursy redukujące punkty karne oraz reedukacyjne. Szkolenia takie organizowane są obecnie po kilka razy w tygodniu, cieszą się ogromnym zainteresowaniem – biorą w nich udział chętni z całej Polski. To 100-procentowo bezpieczna forma nauki: bez przyjeżdżania do Białegostoku, czy w ogóle wychodzenia z domu. Uczestnik musi mieć tylko komputer z internetem, a wszystkie formalności załatwia on-line. Jeszcze w kwietniu ośrodek wprowadzi kolejne pozycje do swojej internetowej oferty szkoleniowej.

Źródło: WORD Białystok

Fot.: Marcin Nawrocki / UMWP w Białymstoku