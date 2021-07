WORD w Białymstoku zaprasza nowych egzaminatorów i instruktorów

Przez wiele lat chętni do podjęcia pracy egzaminatora z naszej części Polski musieli jeździć wiele kilometrów, aby zdać ministerialny egzamin w uprawnionym ośrodku. Teraz resort docenił kompetencje białostockiego WORD-u, co będzie dużym ułatwieniem dla kandydatów z Podlaskiego i okolic. W Białymstoku kończy się właśnie kurs egzaminatorów, ale Ośrodek już zbiera zgłoszenia na kolejny - jego start planowany jest na wrzesień tego roku. Tym bardziej, że ośrodek przy Wiewiórczej, w lipcu i w sierpniu, umożliwia kandydatom, którzy będą podchodzili tu do egzaminu, skorzystanie z placu manewrowego i pojazdów egzaminacyjnych w celu trenowania zadań egzaminacyjnych.

Co ważne możliwe jest wykorzystanie pojazdów egzaminacyjnych nie tylko na placu, ale również w ruchu miejskim. Białostocki WORD wprowadza tą usługę dla kandydatów na egzaminatorów jako pierwszy w kraju (dotyczy to w szczególności ćwiczenia na pojeździe w ruchu ulicznym).

Białostocki WORD wznowił też prowadzenie kursów dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy, a to bardzo dobra informacja dla Ośrodków Szkolenia Kierowców, którzy stale poszukują rąk do pracy oraz chętnych do zdobycia nowych uprawnień.

Egzaminy kandydatów na instruktorów nauki jazdy już się odbywają (w białostockim ośrodku), a nabór na kolejny kurs właśnie trwa - planowany termin rozpoczęcia to wrzesień br. Co ważne, ten kurs odbywać się będzie w formie hybrydowej. Część zajęć teoretycznych będzie prowadzona online, a część stacjonarnie, natomiast zajęcia praktyczne stacjonarnie. To umożliwi wzięcie udziału w kursie chętnym spoza Podlaskiego.

Niewykluczone, że wkrótce Ośrodek poszerzy swoją ofertę skierowaną do kandydatów na instruktorów – kończą się starania o akredytację na kategorię A.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie WORD Białystok pod adresem: Jazda próbna przed egzaminem weryfikacyjnym

źródło: WORD w Białymstoku

oprac.: Cezary Rutkowski

fot.: Mateusz Duchnowski