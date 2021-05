Utrudnienia w ruchu podczas Orlen Wyścigu Narodów

Orlen Wyścig Narodów to jedyna impreza w Polsce wchodząca w skład cyklu UCI Puchar Narodów dla kolarzy do lat 23. Orlen Lang Team Race to ogólnodostępny wyścig dla amatorów kolarstwa szosowego. W weekend 29-30 maja zawody odbędą się na ulicach Białegostoku oraz drogach regionu. Na starcie wyścigów spodziewanych jest kilkuset kolarzy.

W ciągu dwóch dni zawodnicy trzykrotnie wystartują z białostockich ulic, by po pokonaniu kilkudziesięciu kilometrów po drogach w regionie, powrócić na metę zlokalizowaną przy ul. Piłsudskiego w Białymstoku. W związku z tymi wydarzeniami wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.



Orientacyjne godziny ograniczeń w ruchu drogowym na ulicach w Białymstoku:

Start wyścigów – ul. Wiosenna na odcinku od. ul. Słonecznej do ul. K. Ciołkowskiego – zamknięta od 28 maja od godz. 14:00 do 30 maja do godz. 16:00.

Meta wyścigów – Al. J. Piłsudskiego na odcinku od ul. H. Sienkiewicza do Placu Dr. Lussy – zamknięta od 28 maja od godz. 10:30 do 30 maja do godz. 22:00.

Parking dla wozów technicznych – druga nitka Al. J. Piłsudskiego na odcinku od Placu Dr. Lussy do ul. H. Sienkiewicza – zamknięta w dniu 29 maja w godz. 11:00 – 17:00 oraz w dniu 30 maja w godz. 9:00 – 18:00.

Dojazd wyścigu 29 maja – ul. K. Ciołkowskiego (na odcinku od ul. Wiadukt do ul. A. Mickiewicza) oraz ul. A. Mickiewicza (na odcinku od. ul. K. Ciołkowskiego do ul. Świętojańskiej) – zamknięte w dniu 29 maja w godz. 13:30 do około 15:00.

Ostatni kilometr do mety 29 maja – ul. A. Mickiewicza (na odcinku od. ul. Świętojańskiej do Placu J. Pawła II), ul. Elektryczna (na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. J. K. Branickiego), ul. J. K. Branickiego (na odcinku od ul. Elektrycznej do Placu Dr. Lussy) – zamknięte w dniu 29 maja w godz. 11:30 – 17:30.

Pętla 29 maja – Al. J. Piłsudskiego, ul. Ks. A. Abramowicza, ul. Lipowa, ul. Grochowa, ul. K. Kalinowskiego (na odcinku od. ul. Grochowej do Placu NZS), ul. Wł. Liniarskiego, ul. Rynek Kościuszki, ul. J. Kilińskiego – zamknięte w dniu 29 maja od godz. 12:00 do około 15:30.

Dojazd wyścigu 30 maja – ul. K. Ciołkowskiego (na odcinku od ul. Wiadukt do ul. A. Mickiewicza) oraz ul. A. Mickiewicza (na odcinku od. ul. K. Ciołkowskiego do ul. Świętojańskiej) – zamknięte w dniu 30 maja od godz. 11:00 do około 17:30 (z krótkimi przerwami pomiędzy powrotem zawodowców a startem i powrotem amatorów).

Ostatni kilometr do mety 30 maja – ul. A. Mickiewicza (na odcinku od. ul. Świętojańskiej do Placu J. Pawła II), ul. Elektryczna (na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. J. K. Branickiego), ul. J. K. Branickiego (na odcinku od ul. Elektrycznej do Placu Dr. Lussy) – zamknięte w dniu 30 maja w godz. 9:00 – 20:00.



źródło: BOSiR

oprac.: Anna Augustynowicz

fot.: Piotr Babulewicz