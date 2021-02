Usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” podczas kampanii PIT

Od kilku lat dla większości podatników rozliczenie PIT to czynność, którą załatwiają elektronicznie, bez wychodzenia z domu. Około 85 proc. zeznań jest składanych przez internet, bez wizyty podatnika w urzędzie. 15 lutego KAS udostępnia w usłudze Twój e-PIT zeznania PIT większości podatników do akceptacji. Ponadto, podatnicy nadal mogą samodzielnie wypełnić swoje zeznanie przy użyciu systemu e-Deklaracje. Pozostaje jednak grupa podatników, która wybiera osobistą wizytę w urzędzie skarbowym np. po to by uzyskać więcej informacji nt. ulg z których chce skorzystać.

Usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” i nowy model obsługi podatników zostały wprowadzone w urzędach skarbowych w ubiegłym roku. Dzięki nim urzędy chcą zapewnić klientom nie tylko większy komfort załatwiania spraw, ale też podnieść bezpieczeństwo wszystkich: podatników i urzędników. Umówienie wizyty pozwala szybko i komfortowo załatwić sprawy w urzędzie. Bez kolejek i z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Jeżeli chcesz uzyskać informację na temat ulg z których planujesz skorzystać - umów wizytę na stronie internetowej Krajowej Administracji Skarbowej lub na portalu podatkowym.



wybierz właściwy urząd i sprawę, którą chcesz załatwić wybierz datę i godzinę wizyty podaj swoje dane potwierdzenie terminu wizyty otrzymasz na podany adres e-mail w umówionym terminie przyjdź do urzędu. Konkretne stanowisko/pokój jest wskazane w potwierdzeniu wizyty.

Zobacz film jak to zrobić.

źródło: Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa

oprac.: Paulina Dulewicz