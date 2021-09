Telefoniczna linia wsparcia dla mieszkańców terenów przygranicznych województwa podlaskiego

Mieszkańcy tych terenów mogą za jej pośrednictwem zgłosić się o pomoc psychologiczną, a także zgłosić potrzeby lokalnej społeczności. Ważnym aspektem działania linii jest także możliwość niwelowania niepokoju co do aktywności wojsk na ich terenie. Mieszkańcy często niepokoją się nocnymi lotami, często upewniają się, czy są to polskie statki powietrzne. Dzięki wsparciu telefonicznemu mogą na bieżąco wyjaśniać wątpliwości.

Działanie linii wsparcia, poprzez rzetelne udzielanie informacji, ma służyć stabilizacji nastrojów wśród ludności zamieszkującej pas przygraniczny objęty stanem wyjątkowym.

Od 3 września br. żołnierze WOT prowadzą operację „Silne Wsparcie” w województwach podlaskim i lubelskim. Żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej obejmują swoim wsparciem mieszkańców 115 miejscowości objętych stanem wyjątkowym.

źródło: 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej

oprac. i fot.: Cezary Rutkowski