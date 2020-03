Szpital w Łomży z niezbędnym wyposażeniem

Do łomżyńskiego szpitala trafiły m.in: kombinezony izolacyjne (ok.1 tys.), maski, półmaski, okulary typu gogle, specjalistyczne rękawice. Sprzęt przywiozła do Łomży wojskowa ciężarówka z Opola. Będzie on sukcesywnie dowożony i uzupełniany.

Podlaski Urząd Wojewódzki poinformował, że mężczyzna zarażony koronawirusem przebywa w szpitalu. Służby nie podają, w którym szpitalu pacjent się znajduje oraz o jego stanie zdrowia. Wiadomo, jedynie, że jest to mężczyzna w "sile wieku". Według informacji, rodzina pacjenta została objęta nadzorem epidemiologicznym przez powiatowego inspektora sanitarnego.

W regionie funkcje szpitala zakaźnego do opieki nad pacjentami z koronawirusem początkowo miał pełnić jeden szpital - wojewódzki w Łomży. We wtorek wojewoda podlaski podjął decyzję, że drugą taką placówką będzie szpital MSWiA w Białymstoku.

Sieć jednoimiennych szpitali zakaźnych została zatwierdzona w poniedziałek (16.03). Na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział, że do każdego z tych szpitali trafi po tysiąc maseczek i kombinezonów oraz odpowiednia liczba okularów ochronnych, które będzie można sterylizować.

Szumowski zapowiedział, że zostanie uruchomiony tzw. dodatek za gotowość, który będzie w zależności od liczby łóżek oraz liczby łóżek respiratorowych przeliczany na każdy szpital.

Jak poinformował we wtorek (17.03) wieczorem resort zdrowia, obecny bilans potwierdzonych zakażeń koronawirusem w całym kraju to 238 osób, z których pięć zmarło.

Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży jest jednostką podległą Samorządowi Województwa Podlaskiego. Od poniedziałku szpitalem kieruje Jacek Roleder. W związku z decyzją Wojewody Podlaskiego o wytypowaniu szpitala jako placówki dedykowanej w woj. podlaskim na potrzeby leczenia osób zakażonych koronawirusem ograniczeniu uległa praca poradni specjalistycznych w tym szpitalu.

Małgorzata Półtorak, Maciej Gryguc

foto: Maciej Gryguc