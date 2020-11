Sprawozdanie z konsultacji społecznych dot. Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Uwagi do projektu „Wieloletniego Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027. Ekonomia Solidarności Społecznej” można było zgłaszać od 19 października do 10 listopada 2020r. Program został przygotowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Białymstoku w ramach Projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” przy współpracy z Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej.