Rusza Program „Wakacyjna AktywAKCJA”. 5 tys. zł na przygotowanie wakacji dla dzieci i młodzieży!

Po wymagającym roku szkolnym, dzieci, młodzież i ich rodzice z utęsknieniem czekają na wakacje. Jednakże nie każde dziecko ma szansę spędzić ten czas beztrosko i aktywnie, ponieważ nie wszędzie oferta wypoczynku jest dostępna, a także budżety rodzin mogą wykluczać dodatkowe wyjazdy czy aktywności. Aby takich sytuacji było jak najmniej, Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju rozpoczęła ogólnopolski Program Grantowy „Wakacyjna AktywAKCJA”. W składanych ofertach będzie brany pod uwagę pomysł oraz dostępność dla różnych grup odbiorców. Planowana pula środków do przyznania na najciekawsze pomysły to 250 tys. zł.

- Nasz Program Grantowy przygotowaliśmy z myślą o tych organizacjach, które kierują swoje projekty wakacyjne szczególnie do dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, tam gdzie oferta jest najmniej urozmaicona. Chcemy w ten sposób umożliwić każdemu dziecku spędzenie tych wakacji aktywnie i beztrosko. – mówi Magdalena Grzankowska, Prezes Fundacji PFR. I dodaje − do udziału zapraszamy organizacje z całej Polski, które z myślą o potrzebach dzieci i młodzieży, przygotują najciekawsze pomysły, w których młodzi uczestnicy będą mogli wziąć udział bezpłatnie.

Wnioski o grant mogą składać:

szkoły podstawowe,

stowarzyszenia,

fundacje,

organizacje pozarządowe,

domy dziecka,

rodzinne domy dziecka,

świetlice szkolne,

świetlice środowiskowe,

kościelne jednostki organizacyjne mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

biblioteki,

kluby sportowe,

domy kultury,

placówki oświatowe i opiekuńcze,

koła gospodyń wiejskich,

ośrodki socjoterapii i ośrodki wychowawcze.

Działania opisane we wnioskach powinny zawierać ofertę aktywności sportowo-edukacyjnych, skierowanych do dzieci i młodzieży na czas wakacji, czyli w okresie lipiec i sierpień 2021 r. Wysokość jednego grantu może sięgać do 5 000 zł.

Kryteria wyboru najciekawszych projektów będą obejmowały atrakcyjność formy i programu dla uczestników, a dodatkowe punkty można zdobyć za skierowanie oferty do dzieci i młodzieży z trudniejszych środowisk i mniejszych miejscowości, a także wartość edukacyjną projektu, czyli poziom merytoryczny przekazywanych uczestnikom treści dydaktycznych.

Wnioski o przyznanie grantu można składać na stronie Fundacji PFR – Wakacyjna AktywAKCJA

źródło: Fundacja Polski Fundusz Rozwoju

oprac.: Cezary Rutkowski

red.: Paulina Dulewicz