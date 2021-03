Rozliczenie PIT – informacja dla emerytów i rencistów

Otrzymałem PIT-11A – co mam zrobić

Emerycie, rencisto, jeśli w tym roku zamiast PIT-40A otrzymałeś PIT-11A, możesz złożyć samodzielnie zeznanie roczne PIT, jeśli chcesz skorzystać z ulg i odliczeń lub przekazać 1% podatku innej organizacji, niż wskazanej w ubiegłym roku, nie robić nic, wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 przygotowane dla ciebie w usłudze Twój e-PIT.

1% podatku

Twój 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) będzie w tym roku automatycznie przekazany organizacji, którą wybrałeś w ubiegłym roku.

Jeśli w ubiegłym roku nie wskazałeś organizacji, a w tym roku chciałbyś to zrobić lub zmienić swój ubiegłoroczny wybór i otrzymałeś PIT-11A – musisz wypełnić i wysłać do urzędu skarbowego zeznanie roczne albo wskazać organizację w zeznaniu udostępnionym w usłudze Twój e-PIT. Uwaga: nie składaj PIT-OP. Jeśli natomiast otrzymałeś PIT-40A – wówczas możesz skorzystać z formularza PIT-OP.

Kiedy zwrot nadpłaty

Zwrot nadpłaty podatku otrzymasz do 45. dni, jeśli zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane w usłudze Twój e-PIT albo złożysz je w sposób elektroniczny. Natomiast w przypadku zeznań składanych papierowo zwrot nastąpi do 3. miesięcy.

Termin zwrotu nadpłaty liczy się od dnia złożenia zeznania. W przypadku zeznania automatycznie zaakceptowanego w usłudze Twój e-PIT termin 45 dni liczy się od 30 kwietnia.

Rachunek bankowy

Pamiętaj, warto zgłosić swój rachunek bankowy do urzędu skarbowego, żeby szybko i bezpiecznie otrzymać zwrot nadpłaty. Możesz to zrobić w składanym zeznaniu PIT, w usłudze Twój e-PIT lub na formularzu ZAP-3 (możesz go wrzucić do urny przed urzędem skarbowym lub wysłać pocztą). Jeżeli rachunek był zgłoszony wcześniej do urzędu i jest aktualny, nie musisz nic robić.

PIT-40A

Jeśli, tak jak do tej pory, otrzymałeś od organu rentowego PIT-40A, nie musisz rozliczać PIT, o ile nie osiągnąłeś w ubiegłym roku przychodów z innych źródeł i nie korzystasz z ulg i odliczeń. W przeciwnym wypadku powinieneś do 30 kwietnia złożyć odpowiednie zeznanie roczne.

Jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty, zadzwoń do swojego urzędu skarbowego lub umów wizytę w urzędzie skarbowym na podatki.gov.pl.

Źródło/fot.: Podlaska KAS

Oprac. Cezary Rutkowski