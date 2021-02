Przełączenie numeru alarmowego 998 w województwie podlaskim

W dniach od 1 do 5.02 zaplanowane jest przełączenie strażackiego numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) w Białymstoku. Oznacza to, że CPR będzie przyjmowało od mieszkańców województwa podlaskiego zgłoszenia i przekaże je do właściwej jednostki Państwowej Straży Pożarnej (PSP).