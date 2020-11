Prof. Violetta Bielecka pełni obowiązki dyrektora OiFP

Pani Violetta Bielecka jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku oraz cenionym pedagogiem - profesorem sztuk muzycznych na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym Akademii Muzycznej im. F. Chopina – filia w Białymstoku. Od urodzenia do chwili obecnej związana jest z Białymstokiem, ale jej wieloletnia praca ceniona jest w całej Polsce. Potężny dorobek pedagogiczny Pani Profesor to liczni, znakomicie wykształceni chórzyści, wokaliści chóralni, a także śpiewacy solowi. Zdobyła szereg nagród na prestiżowych konkursach chóralnych. Ponadto, jako członek jury uczestniczy w festiwalach i konkursach chóralnych, w kraju i za granicą. Pani Violetta Bielecka doskonale zna Operę i Filharmonię Podlaską oraz jej potrzeby, dlatego jest odpowiednią kandydatką do zarządzania instytucją, do czasu wyłonienia dyrektora.

Izabela Smaczna-Jórczykowska, Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa Podlaskiego