Prezydent RP podpisał „ustawę licznikową”. Korzystne rozwiązania dla odbiorców energii

We wtorek (1.06) Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę przełomową dla polskiej energetyki. „Ustawa licznikowa” to przede wszystkim propozycje bardzo korzystnych rozwiązań m.in. dla odbiorców energii elektrycznej. Dokument zakłada, że do 2028 roku zostaną zainstalowane liczniki zdalnego odczytu w 80 proc. gospodarstw domowych.