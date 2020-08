Poradnik podatnika – wsparcie na nowe czasy

Wszystko o finansach i biznesie w jednym miejscu

Poradnik podatnika to platforma edukacyjna, gdzie podatnicy znajdą przydatne informacje, porady i propozycje rozwiązań dotyczące podatków, finansów i zarządzania kryzysowego. Portal został stworzony przez Ministerstwo Finansów (MF), jako wsparcie w walce z obecnymi wyzwaniami gospodarczymi. Edukacja z zakresu finansów i zarządzania pozwoli zmniejszyć negatywne skutki gospodarcze pandemii oraz będzie pomocą w walce z kryzysem.

Rzetelna i na bieżąco aktualizowana, ekspercka wiedza

Użytkownik portalu otrzymuje rzetelne informacje, oparte na badaniach, porady i rozwiązania w postaci eksperckich artykułów, webinarów i podcastów. W obecnej odsłonie użytkownicy znajdą materiały nt. takich kluczowych zagadnień, jak stabilność finansowa, podatki, zarządzanie sprzedażą, strategia czy przywództwo w kryzysie.

Bezpłatne narzędzia diagnostyczne dla firm

Poradnik umożliwi też przedsiębiorcy sprawdzenie skuteczności swojej strategii biznesowej, dzięki unikalnym narzędziom diagnostycznym: Audytowi odporności kryzysowej i Barometrowi efektywności biznesowej. Po wypełnieniu kwestionariusza online otrzymuje się indywidualny raport z diagnozą sytuacji firmy.



Z raportu z Audytu odporności kryzysowej przedsiębiorca dowie się, czy reakcja jego firmy na spowolnienie gospodarcze i stosowana przez nią strategia zwiększają jej szansę na objęcie przewagi po kryzysie i – co najważniejsze – wyjście z niego obronną ręką.

Raport z badania Barometr efektywności biznesowej będzie zawierać informacje o potencjale stosowanej strategii w kryzysie do osiągnięcia sukcesu w krótko- i długoterminowej perspektywie. Oba narzędzia badawcze to autorskie programy partnera merytorycznego portalu ICAN Institute.

Rozwój portalu z myślą o potrzebach podatników

Treści na portalu będą sukcesywnie uzupełnianie o materiały tworzone w Ministerstwie Finansów i we współpracy z ICAN Institute oraz o treści od partnerów merytorycznych, których chcemy zaprosić do wspólnego tworzenia portalu.



źródło: Krajowa Administracja Sądowa

oprac. Anna Augustynowicz