Polski Bon Turystyczny dla najmłodszych

Z bonów turystycznych przysługującym dzieciom do 18. roku życia będzie można skorzystać najprawdopodobniej na przełomie lipca i sierpnia. Rządowa inicjatywa ma na celu zachęcić rodziny do wakacji na terenie Polski. Będzie można go wykorzystać w miejscach, które znajdują się w rządowym katalogu bazy turystycznej. Są to m.in. hotele, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne. Dotyczy to również wyjazdów wakacyjnych na kolonie, obozy harcerskie oraz sportowe.

Bony będą przysługiwać niezależnie od poziomu dochodów. Pomoc obejmie również dzieci, których rodzice pracują za granicą. Bonu turystycznego nie zamienimy na pieniądze.

Bon otrzymają Państwo po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), podobnie jak 500+. System umożliwia rejestrację m.in. za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz niektórych systemów bankowości internetowej. Świadczenie zostanie aktywowane w systemie teleinformatycznym po potwierdzeniu poprawności lub aktualizacji danych. Trzeba go będzie okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu.

Listę przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, u których będziesz mógł zapłacić za pomocą bonu, znajdziesz na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.

Gdy świadczenie Polski Bon Turystyczny będzie dostępne dla beneficjentów zostanie uruchomiona specjalna infolinia prowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zarówno turyści, jak i przedstawiciele branży turystycznej będą mogli zadzwonić i skorzystać z pomocy urzędników w razie wątpliwości.

żródło: Ministerstwo Rozwoju

Cezary Rutkowski

fot.: Małgorzata Sawicka