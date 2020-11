POLREGIO upamiętnia 102 rocznicę odzyskania niepodległości

Przypadające w środę (11.11) Narodowe Święto Niepodległości to okazja do podkreślania naszej narodowej dumy. W obchody upamiętnienia tego wyjątkowego dnia, tradycyjnie już włącza się polski przewoźnik POLREGIO. Z tej okazji załogi drużyn konduktorskich, kasjerzy (kas własnych i agencyjnych) oraz maszyniści mają przypięte biało-czerwone kotyliony do swoich mundurów w dniach od 9 do 13 listopada 2020 roku.