Podziękowania za pomoc w sprowadzeniu Świętego Ognia

Białystok, 30.04.2020 r.

Jego Eminencja Wielcebłogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski podziękował Marszałkowi Województwa Podlaskiego oraz Zarządowi Województwa za okazane wsparcie, dzięki któremu w trudnym czasie walki z epidemią koronawirusa udało się przekazać Święty Ogień wiernym Kościoła Prawosławnego w Polsce i województwie podlaskim.

W liście możemy przeczytać m.in. Sytuacja, która wynikła w rezultacie epidemii i „narodowej kwarantanny” nie sprzyjała sprowadzeniu Św. Ognia z Jerozolimy do Polski. Tylko dzięki zrozumieniu problemu i życzliwości Pana Marszałka Św. Ogień mógł być sprowadzony i w 2020 roku oraz: Dziękuję za ten wspaniały akt pomocy. Świadczy on, że Władze Województwa Podlaskiego mają na uwadze potrzeby jego mieszkańców niezależnie od poglądów religijnych. I za to wierni prawosławni gorąco dziękują.

Przypomnijmy, że w tym roku po raz pierwszy w historii władze Rzeczpospolitej Polskiej oraz Samorząd Województwa Podlaskiego pomogły prawosławnym chrześcijanom w sprowadzeniu z Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie Świętego Ognia, symbolizującego Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Święty Ogień dotarł do Białegostoku, w Wielką Sobotę, przed Jutrznią Paschalną w Soborze św. Mikołaja. Ogień na ręce Najprzewielebniejszego Jakuba, arcybiskupa białostockiego i gdańskiego, przekazali: Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

Sprowadzenie Świętego Ognia do Polski i regionu przez władze samorządowe województwa odbyło się w ścisłej współpracy z Kancelarią Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Izabela Smaczna-Jórczykowska

Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa Podlaskiego