Podlaska KAS pomaga Sanepidowi

W ramach współpracy Krajowa Administracja Skarbowa wykonuje czynności ewidencyjne i inne prace związane z uzupełnianiem i obsługą informacji dla osób przebywających na kwarantannie.

Pomoc jest świadczona w oparciu o porozumienie pomiędzy Podlaskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku, a Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku w sprawie współdziałania w zakresie zadań związanych z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2.

Obecnie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku oddelegował do pomocy Sanepidowi sześciu przedstawicieli podlaskiej KAS. Trwają też uzgodnienia dotyczące kolejnych osób.

Ponadto, w ramach wsparcia walki z koronawirusem podlaska Krajowa Administracja Skarbowa przekazała do tej pory około 15.000 litrów zatrzymanego w ramach swoich działań nielegalnego alkoholu, który posłużył do celów dezynfekcyjnych. Do Sanepidu trafiło 2.100 litrów.

źródło/fot. Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

oprac. Paulina Dulewicz