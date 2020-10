Poczta Polska: wyjątkowe znaczki upamiętniające Bitwę o Anglię oraz Armię gen. Władysława Andersa

W środę (28.10) Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek emisji „Armia Andersa – Szlak Nadziei”. To już trzecie wydawnictwo poświęcone żołnierzom generała Władysława Andersa. W tym dniu do obiegu trafił także znaczek pocztowy upamiętniający 80. rocznicę Bitwy o Anglię.