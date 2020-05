Poczta Polska wyda znaczek na 100-lecie Jagiellonii Białystok

Jarosław Ochendzan, autor projektu jubileuszowego znaczka przedstawił na swojej pracy historyczny herb Jagiellonii Białystok (funkcjonujący w latach 1987-1999 i 2003-2006), który będzie używany od lipca 2020 roku oraz odznakę 42. Pułku Piechoty im. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego z 1935 roku. Na drugim planie widnieje zdjęcie drużyny piłkarskiej Jagiellonii Białystok z 1951 roku.

Na przywieszce także znalazła się powiększona odznaka 42. Pułku Piechoty, aby zaakcentować rolę jej patrona i zarazem protoplasty Jagiellonii Białystok - generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Emisji towarzyszy koperta Pierwszego Dnia Obiegu (FDC) z fotografią drużyny Dumy Podlasia z roku 1932. Kolorystyka całego projektu nawiązuje do barw klubowych.

– Poczta Polska honoruje swoimi znaczkami zarówno polskie organizacje sportowe, jak też wybitnych sportowców. Popularyzowanie idei sportu oraz przypominanie o instytucjach i wydarzeniach z nimi związanych jest jednym z celów misji filatelistyki, którą z dumą realizujemy. Na naszych znaczkach można zobaczyć Roberta Lewandowskiego, Kazimierza Deynę – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej.

Jagiellonia Białystok jest klub piłkarskim występującym z sukcesami na najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Zaliczają się do nich dwukrotne wicemistrzostwo kraju, Puchar Polski oraz Superpuchar Polski. Swój pierwszy mecz popularna Jaga rozegrała 30 maja 1920 roku, dlatego wydawnictwo Poczty Polskiej wchodzi do obiegu dokładnie 100 lat od tego wydarzenia.

Jak informuje Agnieszka Klim, dyrektor ds. marketingu Jagiellonii Białystok, jest to zaszczyt, że w 100. rocznicę powstania Jagiellonii Białystok, zostaje wydany znaczek okolicznościowy upamiętniający jubileusz Klubu. Dodaje, że pomysł na jego wydanie zrodził się ponad rok temu oraz wyraża radość z faktu, że zarówno kibice Jagi jak i filateliści, będą mogli stać się posiadaczami znaczka i nabyć go w placówkach pocztowych na terenie całego kraju. Ponadto Agnieszka Klim podziękowała w imieniu Zarządu Klubu Poczcie Polskiej za wyróżnienie i dołączenie Jagiellonii do elitarnego grona klubów, które zostały w ten sposób wyróżnione oraz ma nadzieję, że znaczki staną się jedną z cennych pamiątek w zbiorach sympatyków żółto-czerwonych.

O znaczku:

autor projektu znaczka: Jarosław Ochendzan

liczba znaczków: 1

wartość: 3,30 zł

nakład: 90 000 szt.

technika druku znaczków: offset

format znaczka: 40,5 x 40,5 mm

arkusz sprzedażny: 5 znaczków + przywieszka

papier: fluorescencyjny

data wprowadzenia do obiegu: 30 maja 2020 r.

Źródło/fot.: Poczta Polska

Oprac. Cezary Rutkowski