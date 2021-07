Planujesz zagraniczny wyjazd? O tym pamiętaj – poradnik KAS

Kiedy wracamy z wakacyjnego wyjazdu, w naszym bagażu często przewozimy pamiątki z podróży, prezenty, żywność, wyroby tytoniowe i alkohol. To co możemy przewozić przez granicę UE i w jakich ilościach jest ściśle uregulowane. W poradniku Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) możesz sprawdzić co, i w jakiej ilości można przewozić przez granicę, aby nie narazić się na przykre niespodzianki.