PIT-28 najłatwiej złożyć przez usługę Twój e-PIT

Wiele osób przyzwyczaiło się, że PIT-28 należy złożyć do końca stycznia. Takie rozwiązywanie obowiązywało przez wiele lat i w podlaskich urzędach skarbowych pod koniec stycznia pojawia się sporo podatników, chcących wywiązać się z tego obowiązku z przekonanie że jest już blisko upływu terminu na to zeznanie. W tym roku zeznanie PIT-28 należy złożyć do 1 marca br. (poniedziałek).

Zeznania PIT-28 składają osób, które w ubiegłym roku uzyskały przychody m.in. z umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, a także ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych i korzystają z ryczałtu.

Zeznanie można złożyć elektronicznie, samodzielnie wypełniając formularz w systemie e-Deklaracje. Można to zrobić także papierowo w urzędzie skarbowym, niemniej najwygodniejszym sposobem rozliczenia PIT-28 jest skorzystanie z usługi Twój e-PIT. Tam, 15 lutego podatnik znajdzie swoje wstępnie wypełnione zeznanie PIT-28, przy czym po jego uzupełnieniu powinien samodzielnie je zaakceptować, bowiem nie zostanie ono zaakceptowane automatycznie.

źródło: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

oprac./fot.: Paulina Dulewicz