Od 30 lipca weekendowa korekta rozkładu jazdy pociągów na trasie Białystok-Suwałki

Do szynobusów obsługujących najpopularniejsze połączenia od kilku tygodni jest dołączany dodatkowy wagon. To pozwala na zwiększenie liczby miejsc i umożliwia przewóz niemal 30 rowerów. Z uwagi na ograniczenie prędkości do 80 km/h na odcinku Białystok-Sokółka dla składów wagonowych lub zestawionych z szynobusu i wagonu, pociągi kursują z opóźnieniami.

Aby ich uniknąć, na piątek, sobotę i niedzielę wprowadzono rozkład jazdy uwzględniający ograniczenie prędkości i nieznaczne wydłużenie czasu jazdy dla pociągu:

odjeżdżającego z Białegostoku o godz. 9:17, który w soboty (od 31 lipca br.) będzie odjeżdżał o godz. 9:15, przyjazd do Suwałk na godz. 11:34;

odjeżdżającego z Białegostoku o godz. 14:47, który w piątki i niedziele (od 30 lipca br.) będzie odjeżdżał o tej samej godzinie, natomiast przyjazd do stacji Suwałki będzie o 30 minut później, tj. na godz. 17:30;

odjeżdżającego z Suwałk o godz. 11:43, który w soboty (od 31 lipca br.) będzie odjeżdżał o godz. 11:44, przyjazd do Białegostoku o godz. 14:21, czyli 13 minut później;

odjeżdżającego z Suwałk o godz. 17:14, który w piątki i niedziele (od 30 lipca br.) będzie odjeżdżał o godz. 17:42, przyjazd do Białegostoku na godz. 20:16, tj. 35 minut później.



źródło: Polregio

oprac. i fot.: Anna Augustynowicz