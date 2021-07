Od 26 lipca zamknięty przejazd kolejowo-drogowy we wsi Średnica-Maćkowięta k. Szepietowa

W związku z rozpoczęciem prac przygotowawczych do budowy tunelu pod torami we wsi Średnica-Maćkowięta k. Szepietowa, od poniedziałku (26.07) zamknięty będzie przejazd kolejowo-drogowy na drodze powiatowej numer 2070B (Dąbrówka Kościelna-Brzóski Brzezińskie). Wyznaczony został objazd do wsi Średnica-Jakubowięta m.in. przez Jabłoń Kościelną. Istnieje także możliwość objazdu drogami lokalnymi i przez Szepietowo.