Zmiana rozkładu jazdy POLREGIO na odcinku Białystok - Szepietowo - 17.05

Zmiany na trasie Białystok - Szepietowo

Na modernizowanej linii kolejowej nr 6, na odcinku Białystok – Szepietowo nastąpią zmiany w funkcjonowaniu komunikacji zastępczej:

ZKA nr 99120 Białystok (odj. 6:10) – Szepietowo (przyj. 7:23) - zostaną wprowadzone postoje na wszystkich przystankach na odcinku Białystok – Łapy; ZKA nr 10324 Białystok (odj. 16:00) – Łapy (przyj. 16:50) – od 17 maja będzie kursował w godzinach: Białystok (odj. 16:10) – Łapy (przyj. 17:00); ZKA nr 10307 Szepietowo (odj. 7:30) – Białystok (przyj. 9:32) – od 17 maja będzie kursował w godzinach: Szepietowo (odj. 7:45) – Białystok (przyj. 9:47); ZKA nr 10313 Szepietowo (odj. 14:15) – Białystok (przyj. 15:59) – od 17 maja będzie kursował w godzinach: Szepietowo (odj. 14:10) – Białystok (przyj. 16:00); ZKA nr 10317 Łapy (odj. 17:00) – Białystok (przyj. 17:49) – od 17 maja będzie kursował w godzinach: Łapy (odj. 17:05) – Białystok (przyj. 17:54).

Przypominamy, że przejazd w autobusach, oznakowanych logo POLREGIO, odbywa się na podstawie biletów kolejowych. W autobusach, podobnie jak w pociągach, prosimy o zasłanianie ust i nosa. Ponadto nie ma możliwości przewozu rowerów i wózków. Regionalny przewoźnik przeprasza za utrudnienia.

Od 7 maja br. zwiększyła się liczba pociągów PKP Intercity, w których obowiązuje honorowanie biletów okresowych POLREGIO

Aby ułatwić pasażerom dojazd na trasie Białystok – Szepietowo, w okresie od 17 maja do 12 czerwca 2021 roku, bilety okresowe POLREGIO (tygodniowe, miesięczne, kwartalne) będą honorowane w następujących pociągach PKP Intercity:

IC Słowacki : Białystok – Wrocław Główny

odcinek honorowania: Białystok (7:30) – Szepietowo (8:23); codziennie; zatrzymuje się na wszystkich przystankach oprócz: Białystok Wiadukt i Klepacze;

IC Karkonosze : Jelenia Góra – Białystok

odcinek honorowania: Szepietowo (7:37) – Białystok (8:25); od poniedziałku do soboty; zatrzymuje się na wszystkich przystankach pomiędzy stacjami Szepietowo i Łapy;

IC Podlasiak : Suwałki – Świnoujście

odcinek honorowania: Białystok (9:24) – Szepietowo (10:11); codziennie; zatrzymuje się: Łapy, Racibory, Jabłoń Kościelna, Szepietowo;

TLK Hańcza : Kraków Główny – Suwałki

odcinek honorowania: Szepietowo (9:38) – Białystok (10:23); codziennie; zatrzymuje się: Szepietowo, Jabłoń Kościelna, Racibory, Łapy;

IC Dąbrowska: Wrocław Gł. – Białystok

odcinek honorowania: Szepietowo (11:41) - Białystok (12:39); codziennie; zatrzymuje się na wszystkich przystankach oprócz: Klepacze i Białystok Wiadukt;

IC Nałkowska : Białystok – Wrocław Główny

odcinek honorowania: Białystok (13:39) – Szepietowo (14:27); codziennie; zatrzymuje się na wszystkich przystankach pomiędzy stacjami Łapy i Szepietowo;

IC Nałkowska : Wrocław Główny – Białystok

odcinek honorowania: Szepietowo (13:37) - Białystok (14:25); codziennie; zatrzymuje się na wszystkich przystankach pomiędzy stacjami Szepietowo i Łapy;

IC Dąbrowska : Białystok – Wrocław Główny

odcinek honorowania: Białystok (15:22) – Szepietowo (16:22); codziennie; zatrzymuje się na wszystkich przystankach oprócz: Białystok Wiadukt i Klepacze;

IC Pilecki : Racibórz – Białystok

odcinek honorowania: Szepietowo (15:31) - Białystok (16:27); codziennie; zatrzymuje się na wszystkich przystankach oprócz: Klepacze i Białystok Wiadukt;

IC Karkonosze : Białystok - Jelenia Góra

odcinek honorowania: Białystok (20:34) – Szepietowo (21:21); w piątki i niedziele; zatrzymuje się na wszystkich przystankach pomiędzy stacjami Łapy i Szepietowo;

TLK Hańcza : Suwałki – Kraków Główny

odcinek honorowania: Białystok (17:56) – Łapy (18:16)codziennie; zatrzymuje się na stacji Łapy i Szepietowo;

IC Podlasiak : Świnoujście – Suwałki

odcinek honorowania: Łapy (18:30) - Białystok (18:50); codziennie; zatrzymuje się na stacji Łapy i Szepietowo;

IC Słowacki : Wrocław Główny – Białystok

odcinek honorowania: Szepietowo (19:40) - Białystok (20:22); codziennie; zatrzymuje się na stacji Łapy i Szepietowo;

POLREGIO przypomina, że w pociągach PKP Intercity obowiązuje całkowita rezerwacja miejsc. Wynika to z obecnie obowiązujących zasad sanitarnych i ograniczenia liczby podróżnych w pociągach PKP Intercity do 50 proc. miejsc siedzących, a już od 15 maja br. do 100 proc. miejsc siedzących. W związku z tym, pasażerowie z biletami okresowymi POLREGIO powinni posiadać odpłatny bilet dodatkowy (koszt 1 zł) ze wskazaniem miejsca do siedzenia. Bilety dodatkowe są dostępne w kasie biletowej, w internetowym systemie sprzedaży e-IC, w aplikacjach mobilnych oraz u konduktora przed wejściem do pociągu, na przystankach gdzie nie ma kasy biletowej lub jest nieczynna.

Po zakończeniu terminu ważności biletu okresowego podróżni mogą ubiegać się o zwrot należności za zakupione bilety dodatkowe (miejscówki) od PKP Intercity, w drodze reklamacji.

Zmiany na trasie Białystok – Ełk

Na tej trasie zmieni się rozkład dwóch porannych pociągów:

Pierwszy w dobie pociąg z Białegostoku do Ełku odjeżdżający teraz o godz. 5:45, od 17 maja będzie odjeżdżał 17 minut wcześniej, tj. o godz. 5:28, przyjazd do Ełku na godz. 7:07; Pociąg ze stacji Ełk do Białegostoku, odjeżdżający obecnie o godz. 7:30, będzie odjeżdżał 15 minut wcześniej, tj. o godzinie 7:15, przyjazd do Białegostoku na godzinę 8:47. Dzięki temu podróżni będą mieli zapewnione 10-minutowe skomunikowane na stacji w Białymstoku z pociągiem do Siedlec przez Bielsk Podlaski, Hajnówkę, Czeremchę, odjeżdżającym o godz. 8:57.

Pozostałe pociągi w naszym regionie będą kursowały bez zmian.

Informacje o zmianach rozkładu jazdy dostępne są w gablotach na stacjach i przystankach osobowych. Informacje można uzyskać w kasach biletowych, pod numerem telefonu infolinii POLREGIO 703 20 20 20 (czynnej całą dobę) oraz w wyszukiwarce internetowej m.in. na stronach internetowych: polregio.pl i portalpasazera.pl

Kolejna zmiana rozkładu jazdy pociągów POLREGIO jest przewidywana na 13 czerwca 2021 roku.

żródło: POLREGIO

oprac. Cezary Rutkowski

fot.: archiwum