Nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych

Hulajnogą może jechać tylko jedna osoba. Przewożenie większej liczby osób może skończyć się mandatem. Zabronione jest również holowanie pojazdu oraz jazda pod wpływem alkoholu.

Ograniczenia dla niepełnoletnich

Osoby dorosłe nie muszą wyrabiać dodatkowych dokumentów, aby jeździć na elektrycznej hulajnodze, wystarczy karta rowerowa, prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Natomiast dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat muszą mieć tylko kartę rowerową.

Maluchy do 10 lat mogą poruszać się pod opieką dorosłego i w strefie zamieszkania. Nie mogą jeździć drogami publicznymi nawet, gdy pilnuje ich osoba dorosła.

Nie opłaca się łamać przepisów



Hulajnogę elektryczną można zaparkować w wyznaczonym do tego miejscu. Należy unikać pozostawiania jej na środku chodnika. Jeżeli jednak musimy z jakiegoś powodu porzucić e-hulajnogę, lepiej ustawić ją równolegle do zewnętrznej części chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni. Chodnik musi być na tyle szeroki, by - po zaparkowaniu - nie utrudniać ruchu pieszym (czyli trzeba zostawić minimum 1,5 m wolnej przestrzeni).

Wysokość mandatu różni się od wykroczenia i wynosi od 100 do 500 zł.

Akcja „Bezpieczne Hulajnogi”

W czwartek (20.05), o godzinie 12:30 na Rynku Kościuszki w Białymstoku Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD) startuje z projektem z zakresu podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym pt. „Bezpieczne Hulajnogi”. Jego celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie bezpiecznego i zgodnego z przepisami korzystania z tego popularnego środka transportu.

Przedstawiciele białostockiego WORD-u wraz z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji poinformują użytkowników hulajnóg elektrycznych o nowych, obowiązujących przepisach.

