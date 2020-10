Nowa moneta kolekcjonerska NBP z serii Wielkie Aktorki

Na rewersie monety umieszczono popiersie Antoniny Hoffmann według rzeźby autorstwa Władysława Eliasza z 1872 r. z selektywnym platerowaniem koronek nawiązujących do kostiumów scenicznych aktorki. Awers przedstawia fronton Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Srebrna moneta o nominale 20 zł wyemitowana została w nakładzie do 13 tys. sztuk, jej cena wynosi 260 zł brutto. Monetę można kupić w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner.

Jak napisał prof. Adam Glapiński, prezes NBP w liscie skierowanym do Krzysztofa Głuchowskiego, dyrektora Teatru im. Słowackiego w Krakowie, Antonina Hoffmann „zapisała się w historii teatru jako wybitna aktorka doskonale wcielająca się w role kobiece z dzieł Juliusza Słowackiego”.

Antonina Hoffmann „[…] była wybitną krakowską aktorką teatralną przełomu XIX i XX w.” – napisała w folderze emisyjnym Diana Poskuta-Włodek. „Obdarzona talentem i urodą, w ciągu niemal czterdziestoletniej kariery zagrała ponad czterysta ról. Występowała w utworach klasycznych […], odnosiła sukcesy w komediach i współczesnych dramatach obyczajowych. Jednak najwyżej ceniono jej liczne role w dramatach J. Słowackiego – Amelię w „Mazepie”, Rozę w „Lilli Wenedzie”, Idalię w „Fantazym”, Salomeę w „Horsztyńskim”, tytułowe bohaterki w „Balladynie” i „Beatrix Cenci” i inne. […] Wbrew woli bliskich postanowiła poświęcić życie teatrowi. Po kilku lekcjach u wybitnego aktora Jana Królikowskiego zapisała się do Szkoły Dramatycznej i jako uczennica debiutowała 13.02.1859 r. w Warszawskich Teatrach Rządowych. W 1860 r. przeniosła się do Krakowa. Szybko osiągnęła status czołowej aktorki. Została przyjaciółką i zarazem rywalką sceniczną Heleny Modrzejewskiej. […] W 1861 r. Hoffmann została partnerką życiową Stanisława Koźmiana […], od 1871 r. wieloletniego kierownika artystycznego krakowskiego teatru. Koźmian był twórcą tzw. krakowskiej szkoły aktorstwa, polegającej m.in. na eliminowaniu sztuczności i doskonaleniu gry zespołowej. Główną reprezentantką tego nowoczesnego stylu była właśnie Hoffmannowa – jej aktorstwo było powściągliwe, dalekie od deklamacji i gwiazdorstwa. Pod koniec kariery artystka została zaangażowana przez dyrektora Tadeusza Pawlikowskiego do otwartego 21.10.1893 r. Teatru Miejskiego w Krakowie (obecnie Teatr im. Juliusza Słowackiego). Z tą sceną, jedną z najlepszych na ówczesnych ziemiach polskich, Antonina Hoffmann była związana do końca życia” – podsumowała Diana Poskuta-Włodek.

Monety i banknoty kolekcjonerskie NBP są sprzedawane w opakowaniu handlowym wraz z certyfikatem. Więcej informacji można znaleźć w folderze emisyjnym.

źródło/fot.: Narodowy Bank Polski

oprac. Cezary Rutkowski