Nowa moneta kolekcjonerka NBP: 75. rocznica powołania Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”

Do obiegu została wprowadzona srebrna moneta o nominale 10 zł na pamiątkę 75. rocznicy powstania Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN), które było kontynuatorem idei i czynu Armii Krajowej. Organizacja składała się z żołnierzy AK, które zostało rozwiązane na początku stycznia 1945 r. Zrzeszenie przejęło także struktury organizacyjne. Organizacja była formacją wojskowo-polityczną. Pod swoim zwierzchnictwem posiadała liczne oddziały zbrojne w okręgach białostockim, lubelskim i warszawskim. W pierwszych latach powojennych oddziały WiNu prowadziły walki z wojskami NKWD, UB, Milicji Obywatelskiej broniąc ludności cywilnej przed represjami komunistów m.in. szturmowały więzienia by uwolnić schwytanych Akowców i niewinnie osadzonych obywateli. Likwidowały funkcjonariuszy i agentów komunistycznej władzy.

W 1947 r. WiN próbował przeciwdziałać politycznie sfałszowanym przez komunistów wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Informował wolny świat o ich zbrodniach, kłamstwach i fałszerstwach. Zrzeszenie nie uznawało kształtu polskich granic ustalonych w Jałcie, domagało się opuszczenia kraju przez Armię Czerwoną i NKWD, protestowało przeciwko represjonowaniu polskich obywateli oraz niszczeniu i rozkradaniu majątku narodowego przez Sowietów.

Od wiosny 1948 r. organizacja znajdowała się pod kontrolą tzw. V Komendy WiN, która była prowokacją UB, w wyniku czego została do grudnia 1952 r. całkowicie rozpracowana (łącznie z delegaturą zagraniczną), pozbawiona środków do działania i rozbita.

W 2011 r., aby upamiętnić heroiczną postawę żołnierzy niepodległościowego i antykomunistycznego podziemia, ustanowiono 1 marca oficjalne święto państwowe – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w rocznicę skazania na karę śmierci członków IV Komendy WiN.

Na awersie srebrnej monety, wspólnym dla całej serii, przedstawiono wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej na tle rozerwanych krat więziennych.

Na rewersie monety znajdują się wizerunki Krzyża WiN, biało-czerwonej flagi z symbolem Polski Walczącej oraz napis: „2 IX 1945”, dzień utworzenia Zrzeszenia.

Srebrna moneta o nominale 10 zł wyemitowana zostanie w nakładzie do 11 000 sztuk. Cena monety będzie wynosić 150 zł brutto. Monety będzie można kupić w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner. Więcej informacji można znaleźć w folderze emisyjnym.

Monety i banknoty kolekcjonerskie NBP są sprzedawane w opakowaniu handlowym wraz z certyfikatem.

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Emisja wartości kolekcjonerskich stanowi okazję zarówno do upamiętniania ważnych historycznych rocznic i postaci, jak i do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją.

oprac. Cezary Rutkowski

źródło i fot.: Narodowy Bank Polski