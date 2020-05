NBP przywrócił sprzedaż wartości kolekcjonerskich oraz operację zamiany i wymiany

Dyrekcje Oddziałów Okręgowych NBP informują klientów o obowiązku zakrycia nosa i ust maseczką, przyłbicą lub tkaniną oraz używaniu rękawiczek jednorazowych. Jednocześnie stosując się do zaleceń rządu o zachowaniu dystansu społecznego, NBP zezwala przebywać w tym czasie na terenie sali maksymalnie 1 osobie na 15 m2 powierzchni, na której odbywa się sprzedaż wartości kolekcjonerskich, operacje zamiany i wymiany lub świadczone są inne usługi w tym obiekcie. Ponadto klienci muszą stosować się do zachowania bezpiecznego odstępu co najmniej 1,5 m.

Oddział NBP w Białymstoku przy ul. Pięknej 1 jest otwarty w godzinach od 8 do 14.

Źródło/Fot.: Narodowy Bank Polski

Oprac. Cezary Rutkowski