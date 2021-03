Narodowy Bank Polski dołączył do 8. edycji Global Money Week

Narodowy Bank Polski (NBP) dołączył do kampanii na rzecz edukacji finansowej dzieci i młodzieży, która w tym roku odbywa się pod hasłem: Take care of yourself, take care of your money – Zadbaj o siebie, zadbaj o swoje pieniądze. Z inicjatywy NBP w całej Polsce odbędą się m.in. lekcje i wykłady online.