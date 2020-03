"My dla Innych" - zbiórka w UMWP do 28.02

Jeśli masz w domu niepotrzebne ubrania dla dzieci i dorosłych, ręczniki, pościel, to NIE WYRZUCAJ !!! Przynieś je do piątku 28.02, do siedziby Urzędu Marszałkowskiego, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1 w Białymstoku i zostaw rzeczy przy portierni w oznaczonym miejscu. My się nimi zajmiemy i dostarczymy je do siedziby Fundacji „My dla Innych”. Pozostawione rzeczy zostaną wykorzystane do ponownego użytku, powstaną z nich np. torby lub inne rzeczy codziennego użytku. ZAPRASZAMY I ZACHĘCAMY DO POMOCY !