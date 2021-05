Kwalifikacja wojskowa pierwszym krokiem do służby w WOT

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa w województwie podlaskim podzielona jest na dwa terminy: od 7 kwietnia do 23 lipca oraz od 9 sierpnia do 19 listopada. Na komisję muszą stawić się obligatoryjnie mężczyźni z rocznika 2002. Wezwanie otrzymają także m.in. 18-latkowie, którzy zgłosili się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety z wykształceniem przydatnym w czynnej służbie wojskowej (np. absolwentki szkół medycznych).

Powoływane na szczeblu każdego powiatu komisje lekarskie orzekają o zdolności do czynnej służby wojskowej. Dla młodych ludzi jest to dobry moment, aby rozważyć kierunki swojego rozwoju. Wojska Obrony Terytorialnej umożliwiają pogodzenie dotychczasowej aktywności ze służbą ojczyźnie i lokalnej społeczności. Żołnierze OT mogą uczyć się, pracować lub studiować i jednocześnie służyć, zdobywając w ten sposób nowe doświadczenia.

Przy każdej komisji działają rekruterzy z batalionów lekkiej piechoty w Białymstoku, Hajnówce, Łomży i Suwałkach. Terytorialsi opowiadają o służbie w WOT, opisują proces rekrutacji i przyjmują wnioski powołanie służby w 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

Większość ochotników pozyskanych podczas kwalifikacji wojskowej przejdzie szkolenie podstawowe w czasie wakacji. Aktualnie nabór prowadzony jest na dwa terminy: od 25 czerwca do 10 lipca oraz od 20 sierpnia do 4 września. Pozostali zainteresowani służbą w WOT mogą:

skorzystać z pomocy rekrutera-żołnierza OT,

złożyć wniosek w Wojskowej Komendzie Uzupełnień (w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Łomży, Suwałkach),

złożyć wniosek poprzez platformę internetową ePUAP.

Dzięki wprowadzonym pod koniec stycznia usprawnieniom w przepisach kandydaci do terytorialnej służby wojskowej nie muszą już przechodzić dodatkowych badań medycznych. O przydatności do służby w WOT decyduje kategoria zdrowia z książeczki wojskowej oraz badanie psychologiczne.

