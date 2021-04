Koronawirus. Obostrzenia przedłużone do 18 kwietnia

Decyzja resortu zdrowia o przedłużeniu obostrzeń, które w założeniu miały obowiązywać do 9 kwietnia, wynika ze zwiększonej dynamiki zachorowań. Do tej pory zajętych jest 34 tys. łóżek. Z kolei z łóżek z respiratorami korzysta ponad 3300 chorych w całym kraju.

- Wyniki nowych zakażeń dają pewną nadzieję, ale sytuacja w szpitalach jest nadal trudna – powiedział minister zdrowia.

Do 18 kwietnia w całym kraju pozostaną zamknięte hotele, ograniczona będzie działalność galerii handlowych. Obiekty kulturalne tj. kina, muzea, teatry również nie będą dostępne dla publiczności. Swojej działalności nadal nie będą mogły wznowić także obiekty sportowe, w tym baseny, siłownie oraz kluby fitness.

Zalecana jest także praca online – wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

Z dzisiejszych (7.04) danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że jest 14 910 nowych przypadków zakażenia. Do tej pory wyzdrowiało 19 284 osób. Zmarło 638 osób.

30 marca rząd przedstawił plan mający na celu przyspieszenie realizacji Narodowego Programu Szczepień. Według założeń przewiduje się wykonanie 20 mln szczepień do końca II kwartału oraz zaszczepienie wszystkich chętnych do końca sierpnia. Rząd zwiększy m.in. liczbę punktów szczepień oraz grono osób kwalifikowanych do szczepienia.

oprac.: Cezary Rutkowski

red.: Małgorzata Półtorak

fot.: Małgorzata Sawicka