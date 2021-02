Konkursowy mural wybrany - wiosną projekt zrealizują studenci Politechniki Białostockiej

W październiku ubiegłego roku, firma Accolade w partnerstwie z Wydziałem Architektury Politechniki Białostockiej ogłosiła konkurs na projekt muralu, który ozdobi ścianę oporową na terenie parku przemysłowego w Fastach. Spośród 42 zgłoszeń, finalistów wytypowało jury, a zwycięski projekt - ci, którzy będą mural oglądali na co dzień, czyli pracownicy Panattoni Park Białystok. Wybrali „Barwną przyszłość dla wszystkich” autorstwa Kamili Kurczab.

– Jako temat przewodni projektu wybrałam barwny świat wyobrażeń i fakt, że potencjał do tworzenia kryje się we wszystkim. Accolade moimi oczami to troska o środowisko, ludzi oraz zwierzęta – mówi Kamila Kurczab. – Możliwość zaangażowania się w ten projekt była dla mnie bardzo ważna, ponieważ otworzyła mi drzwi do świata muralu, co jest absolutnym spełnieniem moich marzeń. Mam nadzieję, że wszystko to co miałam na myśli tworząc projekt, zostanie odzwierciedlone i ozdobi ścianę oporową Parku, sprawiając każdego dnia przyjemność tamtejszym pracownikom – dodaje.