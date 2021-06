KAS przypomina o terminach na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

Krajowa Adinistracja Skarbowa (KAS) przypomina 30 czerwca upływa termin na dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA). To również termin na uzupełnienie złożonego zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R o dane, które dotychczas nie były wymagane. Służy do tego Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)