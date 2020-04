Karta płatnicza biletem w komunikacji miejskiej w Białymstoku

Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu SmartCity od środy (01.04) w 255 pojazdach Białostockiej Komunikacji Miejskiej działają biletomaty, w których pasażerowie zapłacą za bilet zbliżeniowo. Po dokonaniu transakcji sama karta płatnicza staje się biletem, który uprawnia podróżnych do przejazdu. Biletomaty umożliwiają również płatność Blikiem.

Jak informuje Marek Tomczuk, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Detalicznej, bank wdraża rozwiązanie przyszłości SmartCity, w którym jest promowane bezpieczeństwo poprzez eliminacje niepotrzebnych środowisku biletów papierowych używanych jedynie przez kilkadziesiąt minut przejazdu. Jak dodaje, rozwiązanie jest z jednej strony ekologiczne, a z drugiej w pełni wirtualne i zdigitalizowane. Ponadto podkreśla, że jest to trend, który wspierają w wielu swoich projektach.

W sytuacji, gdy kontroler będzie chciał sprawdzić bilet, wystarczy, że pasażer będzie mógł przyłożyć kartę, telefon lub smartwatch (zegarek) do czytnika. Karta potwierdzi dokonanie transakcji, a kontroler nie będzie miał dostępu do danych karty płatniczej pasażera, co jest bezpiecznym rozwiązaniem.

Przedstawiciele firm APDU oraz Pixel, dostawcy rozwiązań technologicznych, którzy we współpracy z Bankiem Pekao umożliwili bezgotówkowy zakup biletów informują, że dzięki przetwarzaniu danych wrażliwych całkowicie poza infrastrukturą akceptanta, jest to pierwsze tak zaawansowane rozwiązanie w Polsce, pozwalające uwolnić go od odpowiedzialności za zgodność ze standardem PCI DSS. Ponadto potwierdzają, że główną zaletą wdrożonego systemu sprzedaży biletów w białostockim transporcie publicznym jest funkcja cyfrowego przypisania biletu jednorazowego do karty płatniczej.

Nowe rozwiązanie ma ograniczyć korzystanie z gotówki, promując wygodne płatności zbliżeniowe. Pierwszej transakcji uroczyście dokonał Prezydent Miasta Tadeusz Truskolaski.

Projekt został uruchomiony przy wsparciu największych polskich organizacji płatniczych – Mastercard i Visa.

Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny Mastercard w Polsce wyraził zadowolenie, że wspólnie z Bankiem Pekao S.A. ma możliwość rozwijania w Białymstoku innowacyjnych rozwiązań bezgotówkowych dla osób na co dzień korzystających z komunikacji miejskiej. Dzisiaj Polacy coraz częściej wybierają płatności bezgotówkowe, a szczególnie te zbliżeniowe – szybkie, łatwe i bezpieczne. Od teraz pasażerowie białostockiej komunikacji miejskiej mogą opłacić przejazd bezpiecznie i wygodnie swoją kartą płatniczą, którą zazwyczaj każdy ma przy sobie.

Wdrożenie transakcji bezgotówkowych w białostockiej komunikacji miejskiej to kolejne w ostatnich tygodniach działanie Pekao, które dzięki ograniczeniu bezpośredniego kontaktu fizycznego może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka zakażenia koronawirusem.

Źródło: Bank Pekao S.A.

Fot.: Pixabay

oprac. Cezary Rutkowski