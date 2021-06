Internet coraz powszechniejszy w Podlaskiem

Dzięki wykorzystaniu infrastruktury SSPW Podlaskie przez niezależnego operatora JMDI z Warszawy coraz więcej mieszkańców powiatu bielskiego może cieszyć się dostępem do szybkiego i niezawodnego internetu bez limitu danych, do telewizji, telefonii stacjonarnej oraz komórkowej.

Operator z Warszawy nawiązał współpracę z SSPW już w 2018 r., kiedy to w oparciu o wojewódzką sieć szerokopasmową rozpoczął świadczenie usług mieszkańcom gminy Wyszki, budując sieć dostępową. Pierwszym etapem nowego rozdziału współpracy operatorów jest wydzierżawienie blisko 4,5 km kanalizacji kablowej SSPW na odcinku Stryki – Augustowo, dzięki czemu mieszkańcy Augustowa już korzystają z usług JMDI.

Firma telekomunikacyjna z Warszawy planuje rozbudowę sieci światłowodowej przy wykorzystaniu rurociągów SSPW. Do końca roku JMDI ma rozbudować własną sieć dostępową dla mieszkańców w kolejnych miejscowości w powiecie bielskim, takich jak m.in. Hołody, Krzywa, Orla, Koszele. Będzie to możliwe m.in. dzięki wykorzystaniu ok. 36 km kanalizacji kablowej SSPW Podlaskie.

Usługi SSPW także dla biznesu

SSPW dociera - poprzez operatorów - również do regionalnych przedsiębiorstw i biznesu. Firma AVITO – operator dostępowy z Łomży, wykorzystał 4,79 km włókna światłowodowego SSPW na potrzeby podłączenia klienta biznesowego z miejscowości Podgórze. Dzierżawionym odcinkiem światłowodu przesyłany jest sygnał przy wykorzystaniu transmisji z węzła SSPW Pniewo. Od maja 2018 r. transmisja z tego węzła służy operatorowi AVITO z Łomży do świadczenia usług szerokopasmowych mieszkańcom Pniewa. Operator AVITO podłącza swoich klientów w technologii światłowód do domu (FTTH) m.in. w Rutkach - Kossakach, Nowogrodzie, Wygodzie, Kołakach Kościelnych, Małym Płocku, Rydzewie, czy Drozdowie, gdzie sieć zasilana jest transmisją z węzłów SSPW.

SSPW pomaga w budowie sieci dostępowej POPC

Wojewódzka sieć szkieletowo-dystrybucyjna SSPW udostępniła rurociąg do wprowadzenia kabla światłowodowego przez białostockiego operatora na odcinku o długości 1,2 km Żerczyce – Nurzec Stacja. Jest to już kolejny odcinek infrastruktury liniowej SSPW wykorzystany przez tego operatora na potrzeby realizowanego projektu budowy sieci dostępowej dla mieszkańców w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

Kolejna szkoła podłączona do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE)

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszu to już 63 placówka edukacyjna podłączona do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej z wykorzystaniem usług transmisji SSPW. Sieć SSPW zapewnia niezawodną transmisję danych z węzła Wąsosz bezpośrednio do wojewódzkiego Punktu Wymiany Ruchu sieci edukacyjnej, który zlokalizowany jest na Politechnice Białostockiej przy ul. Wiejskiej 45A w Białymstoku.

Paweł Aleszczyk

red.: Paulina Dulewicz

fot.: UMWP