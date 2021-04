Europejski Dzień Śniadania – 24.04

Tymczasem z różnych opracowań i ankiet wynika, że Polacy sięgają po tradycyjne, proste śniadania w postaci kanapek z wędliną lub serem popijanych herbatą. Przy czym – aż 15 proc. badanych przyznało, że w ogóle nie je tego ważnego – w opinii dietetyków – posiłku. Odsetek niejedzących śniadań rośnie głównie wśród uczniów i studentów.

Jak przypominają specjaliści, po wielu godzinach snu, organizm potrzebuje zastrzyku energii w postaci porannego posiłku. To, ile energii i składników odżywczych mu dostarczymy, decyduje o wydolności psychofizycznej w pierwszej części dnia. W raporcie wskazano, że poranny posiłek wzmaga koncentrację, poprawia kreatywność́ i zdolności werbalne, a także poprawia pamięć krótkoterminową i epizodyczną oraz identyfikację bodźców wzrokowych.

Pierwszy posiłek ma też duże znaczenie dla zdrowia. U osób jedzących śniadanie stwierdzano niższe stężenie cholesterolu oraz niższy poziom glukozy i insuliny we krwi, co może zmniejszać zagrożenie cukrzycą i chorobą wieńcową. Co więcej, osoby regularnie jedzące poranny posiłek mają mniejszą masę ciała (wskaźnik BMI) w porównaniu z osobami niejedzącymi śniadania lub jedzącymi nieregularnie.

Śniadanie powinno być właściwie zbilansowane. Musi więc być urozmaicone, czyli zawierać produkty ze wszystkich grup żywności zawartych w piramidzie zdrowego żywienia, w ilościach dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Dlatego do śniadania powinno się włączać m.in. – produkty zbożowe i mleczne, wędliny, ryby, jaja, warzywa i owoce.

Podsumowując – bez śniadania ani rusz! Takie hasło powinno przyświecać nam każdego dnia, tuż po przebudzeniu. Jeśli więc czytamy ten tekst na czczo, to znak, że już czas na pierwszy posiłek. Zwłaszcza dziś – podczas Europejskiego Dnia Śniadania

oprac. Jerzy Górko

fot.: Marcin Nawrocki