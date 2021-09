Egzamin na instruktora nauki jazdy

Aby podejść do takiego egzaminu i zdobyć kwalifikacje instruktora nauki jazdy należy jednak wcześniej ukończyć specjalny kurs. Dla wszystkich zainteresowanych taką możliwością, białostocki ośrodek, już w nadchodzący wtorek (14.09) przygotował spotkanie organizacyjno-informacyjne.

Najbliższe szkolenie rozpocznie się bowiem już w tym miesiącu, a planowane zakończenie zajęć to koniec lutego 2022 roku. Będzie odbywać się hybrydowo (szkolenia teoretyczne online, szkolenia praktyczne w WORD Białystok oraz ośrodkach szkolenia kierowców położonych blisko miejsc zamieszkania kursantów). Część zajęć praktycznych zaplanowano na terenie ośrodka, w którym odbywają się egzaminy, co jest dużą zaletą kursu z punktu widzenia kandydatów.

WORD Białystok zaprasza również wszystkie osoby, które przygotowują się do kolejnego podejścia do egzaminu, do zapisu na wybrane przedmioty i bloki zajęć. Udział w nich to znakomity sposób na powtórkę materiału, dopytanie wykładowców o szczegóły problemów poruszanych na egzaminie.

Świetną szansą na realizację kursu jest wykorzystanie bonu szkoleniowego, a i przy tej okazji białostocki ośrodek wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kandydatów. Możliwe jest bowiem zrealizowanie dwóch dużych szkoleń oferowanych przez WORD (kursu na instruktora nauki jazdy oraz kursu na egzaminatora) jako jednej dużej usługi, a biorąc więc pod uwagę duże zapotrzebowanie rynku na osoby z takimi kwalifikacjami warto z tego skorzystać.

Ośrodek przy Wiewiórczej w ubiegłym roku - jako pierwszy w Polsce - odzyskał uprawnienia do szkolenia kandydatów na instruktorów nauki jazdy w najpopularniejszej kategorii - B. Jeszcze tej jesieni powinien potwierdzić uprawnienia do szkolenia kandydatów na instruktorów nauki jazdy kategorii A.



źródło: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

oprac.: Paulina Dulewicz