EDK 2021, czyli wyzwanie dla tych, którzy nie boją się żyć ekstremalnie

Istotą EDK jest zmaganie się z samym sobą, z wysiłkiem i swoimi słabościami oraz wyjście poza granicę swojej wygody. To czas na prawdziwe ćwiczenia duchowe, otwarcie się na głęboką refleksję i medytację. Założeniem jest bowiem wędrówka samotnie bądź w max. grupach 10-osobowych. Jednak zawsze w ciszy i skupieniu.

Rewolucja pięknych ludzi

- Zapewne chcielibyśmy, aby świat stał się lepszy. Niestety nie mamy takiej siły, aby zmienić cały świat. Możemy jednak zmienić siebie, stając się pięknymi ludźmi i swoim pięknem przemieniać najpierw swoje otoczenie, a potem, jak zaczyn, z mocą wpływać na cały świat – brzmi wezwanie tegorocznej EDK.

Organizatorzy apelują: „Podejmij wyzwanie – życie samo się nie zrobi!”.

Białystok, Suwałki, Łomża i Kolno

Wśród setek miejsc w Polsce i poza granicami kraju, w których organizowane są lokalnie trasy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, znajdują się też cztery podlaskie ośrodki.

Organizatorzy w Białymstoku proponują 8 tras (od 48 do 84 km), które prowadzą z Białegostoku w różnych kierunkach: do Sokółki, Rożanegostoku czy Hodyszewa. Tylko jedna z tras prowadzi wokół stolicy regionu.

Z Suwałk z kolei wybrać można się w 6 tras (od 40 do 53 km), które prowadzą m.in. do Augustowa, Wiżajn, Studzienicznej czy Olecka. Jedna z nich pozwala okrążyć prawie całe jezioro Wigry.

Łomżyńskie odcinki to pętle, które zaczynają się i kończą w Łomży, a trasy wiodą wzdłuż Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi i mają od 30 do 39 km długości. Z kolei szlak kolneński prowadzi przez 42 km od Kolna przez Grabowo do Małego Płocka.

Więcej o EDK 2021, trasach oraz formularzu do zapisów dostępne jest na stronie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej oraz ogólnopolskim fanpage EDK.

Bieżące informacje o przebiegu EDK w regionie można znaleźć na fanpage organizatorów z Białegostoku, Suwałk, Łomży oraz Kolna.

Ekstremalna Droga Krzyżowa jest pomysłem księdza Jacka Wiosny Stryczka. Odbywa się od 2009 roku.

tekst: Marcin Nawrocki

red.: Paulina Dulewicz