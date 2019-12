Dzień Otwarty Notariatu. Warto dbać o swój majątek - porozmawiaj o tym z notariuszem

Spotkania z notariuszami w czasie Dnia Otwartego Notariusza są doskonałą okazją do poszerzenia swojej wiedzy na temat rodzajów umów pozwalających na bezpieczne dysponowanie swoim życiowym dorobkiem, np. umowy darowizny czy umowy dożywocia, które są bardzo często mylone. Notariusze wyjaśnią, jak najkorzystniej uregulować stosunki majątkowe w małżeństwie czy przejść przez procedury związane z dziedziczeniem (notarialne poświadczenie dziedziczenia). Wskażą na szereg czynności prawnych, których w sposób alternatywny dla postępowań sądowych można dokonać w kancelarii notarialnej, oszczędzając przy tym czas i pieniądze (np. sprawy związane z dziedziczeniem lub umowy alimentacyjne).

Notariusze powiedzą także, jak uniknąć czynności niebezpiecznych, które mogą stanowić zagrożenie dla całego naszego majątku (lichwiarskie pożyczki i umowy przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie).

Niewątpliwie przedsiębiorców zainteresują informacje o nowych regulacjach związanych z zarządem sukcesyjnym, które w wypadku śmierci przedsiębiorcy bardzo często pozwalają działać dalej firmie i uchronić ją przed bankructwem.

Wskazane powyżej zagadnienia nie są jedynymi pytaniami, jakie będzie można zadać dyżurującym rejentom – tradycją Dnia Otwartego Notariatu jest możliwość porozmawiania o wszystkich czynnościach dokonywanych w kancelariach notarialnych i leżących w kompetencjach notariuszy.



Niesłabnące zainteresowanie poradami notarialnymi

W tym roku Dzień Otwarty Notariatu organizowany jest już po raz dziesiąty. O tym, że akcja samorządu notarialnego jest potrzebna i trafia w potrzeby społeczeństwa, najlepiej świadczy jej popularność – co roku z informacji udzielanych przez notariuszy korzysta kilka tysięcy osób. - Na przestrzeni lat nie tylko widzimy niesłabnące zainteresowanie Dniem Otwartym Notariatu, a wręcz rosnącą popularność naszej inicjatywy” – mówi not. Lech Borzemski, koordynujący DON z ramienia KRN. – Dlatego poszerzamy skalę akcji, która w tym roku odbędzie się aż w 29 lokalizacjach. Zauważamy nie tylko duże zainteresowanie informacjami udzielanymi przez notariuszy, ale przede wszystkim ogromną potrzebę nieustannej edukacji prawnej społeczeństwa. Zwłaszcza, że stale wchodzą w życie nowe regulacje prawne, często bardzo skomplikowane i przez to trudne do zrozumienia dla obywateli. Naszą akcją zachęcamy do zadawania pytań i konsultowania się z notariuszami przy podejmowaniu ważnych życiowych decyzji dotyczących kwestii majątkowych.

Głównym celem, jaki przyświeca idei Dnia Otwartego Notariatu, jest edukacja prawna społeczeństwa. - Z obserwacji i naszej codziennej praktyki zawodowej jednoznacznie wynika, że osobom dokonującym czynności w kancelariach notarialnych nierzadko brakuje podstawowej wiedzy prawnej, która pozwoliłaby podejmować w pełni świadome i bezpieczne decyzje dotyczące ich majątków – zauważa not. Szymon Kołodziej, rzecznik prasowy KRN – Nadrzędnym celem Dnia Otwartego Notariatu jest edukowanie społeczeństwa o umowach i czynnościach prawnych, które leżą w kompetencjach notariuszy oraz informowanie o rodzajach umów, które będą najbardziej odpowiednie dla realizacji celów zakładanych przez naszych klientów – wyjaśnia notariusz Kołodziej.

10. edycja akcji Dzień Otwarty Notariatu organizowana pod hasłem „Uczciwie i bezpiecznie. Warto dbać o swój majątek – porozmawiaj o tym z notariuszem” odbędzie się w sobotę, 30 listopada 2019 r., w godzinach 10.00-16.00.

W Podlaskiem notariusze będą udzielać informacji prawnych w budynku NOT przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 w Białymstoku.





(oprac.aa)