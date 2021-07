Dzień Bezpiecznego Kierowcy – 25 lipca

Tylko od początku tych wakacji na polskich drogach doszło do niemal 150 wypadków, w których śmierć poniosło niemal 30 osób.



Dla każdego jest miejsce na drodze



To czy bezpiecznie dojedziemy do celu, w głównej mierze zależy od nas samych. Siadając za kierownicą pojazdu, odpowiadamy za pasażerów oraz inne osoby znajdujące się na drodze.



W Dniu Bezpiecznego Kierowcy Policja jeszcze intensywniej przypomina o odpowiedzialnym zachowaniu podczas jazdy – przestrzeganiu dozwolonych limitów prędkości, zapinaniu pasów bezpieczeństwa, dbaniu o stan techniczny pojazdu oraz planowaniu przerw w czasie wielogodzinnych podróży.



Dekalog kierowcy



Warto też zapoznać się z dziesięcioma zasadami, którymi każdy prowadzący auto powinien się kierować:



1. Nie będziesz egoistą na drodze.

2. Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi.

3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu św. Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogę – umiej też podziękować.

4. Szanuj pieszych.

5. Nie zabijaj – bądź trzeźwy.

6. Zapnij pasy – będziesz bezpieczny.

7. Nie bądź brawurowy w prędkości.

8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.

9. Pomagaj potrzebującym na drodze.

10. Przestrzegaj przepisów drogowych, szanuj pracę naszej Policji.

Jeźdźmy bezpiecznie!



Choć Dzień Bezpiecznego Kierowcy jest świętem ogólnopolskim, na problem uwagę zwrócono również w międzynarodowych gremiach. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło pierwszy Światowy Tydzień Bezpieczeństwa na Drodze.

oprac.: Anna Augustynowicz