Długie weekendy 2021

Rok 2020 stał pod znakiem pandemii i jednej wielkiej niewiadomej. Wiele osób niespodziewanie otrzymało trochę wolnego czasu do spędzeniu w domu. W takiej też sytuacji tak zwane długie weekendy straciły trochę na swojej wartości. Obserwując jednak obecną sytuację na świecie, można mieć nadzieję, że powoli wszystko zacznie wracać do normy.

Rok 2021 nie będzie jednak łaskawy pod kątem dni wolnych. Wszystko za sprawą tego, że w tym roku wiele świąt państwowych lub kościelnych przypada na dni weekendowe. Pomimo tego jest kilka okresów w których można sobie zaplanować dłuższy niż standardowy urlop.

Najbliższe dni świąteczne to Wielkanoc (niedziela, 04.04) i Poniedziałek Wielkanocny (05.04). Następna okazja do odpoczynku oraz zaplanowania krótkiego urlopu będzie już w następnym miesiącu. Święto Pracy (01.05) przypada w sobotę, a Święto Narodowe Trzeciego Maja - w poniedziałek (03.05). W niedzielę (23.05) wypada Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki), a w czwartek (03.06) - Boże Ciało. Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, w tym roku będzie to niedziela (15.08). Kolejne dni ustawowo wolne od pracy to Wszystkich Świętych w poniedziałek (01.11) oraz Święto Niepodległości w czwartek (11.11). Do pracy nie pójdziemy również w Boże Narodzenie, które przypada na sobotę i niedzielę (25-26.12).

Zgodnie z przepisami za święto przypadające w sobotę, pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny. W przeciwieństwie do święta, które wypada w niedzielę.

W tym roku mamy więc kilka okazji do tego, aby zorganizować sobie dłuższy odpoczynek.

1 maja - 3 maja (3 dni wolnego) lub 1 maja - 9 maja (9 dni wolnego)

Majówka w tym roku jest trzydniowa - 1 maja wypada w sobotę, a 3 maja to poniedziałek. Osoby, które chcą przedłużyć sobie wypoczynek, mogą wziąć cztery dni wolnego (wtorek, środa, czwartek i piątek od 4 do 7 maja). Dzięki temu otrzymają łącznie dziewięć dni wolnego - od 1 do 9 maja.

3 czerwca - 6 czerwca (4 dni wolnego) lub 29 maja - 6 czerwca (9 dni wolnego)

Jeśli ktoś zechce wziąć wolne w piątek 4 czerwca to będziemy mógł skorzystać z czterech dni wolnego, bo 3 czerwca w czwartek wypada Boże Ciało. Jeśli weźmie się cztery dni wolnego (poniedziałek, wtorek, środę i piątek od 31 maja do 2 czerwca oraz 4 czerwca), to będzie mógł skorzystać z dziewięciu dni wolnego, bo 3 czerwca to święto, a 29-30 maja oraz 5-6 czerwca to weekendy.

30 października - 1 listopada (trzy dni wolnego)

Dzień Wszystkich Świętych wypada w tym roku w poniedziałek, co oznacza trzy dni wolnego z rzędu.

11 listopada - 14 listopada (cztery dni wolnego) lub 7 listopada - 14 listopada (dziewięć dni wolnego)

Święto Niepodległości wypada w czwartek. Można więc wziąć jeden dzień wolnego (piątek 12 listopada) i przedłużyć sobie wypoczynek do czterech dni. Można też wziąć cztery dni wolnego (poniedziałek, wtorek i środę od 8 listopada do 10 listopada oraz w piątek 12 listopada). W takiej sytuacji zyskuje się aż dziewięć dni wolnego.

tekst: Kamil Timoszuk / Paulina Dulewicz

fot.: Paulina Dulewicz

grafika: Polska Agencja Prasowa