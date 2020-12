Choroszcz zbiera złom dla chorego Kubusia

- Charytatywna akcja zbierania złomu to pierwsza taka inicjatywa w historii naszej gminy – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Udział w niej jest całkowicie dobrowolny. Zachęcam gorąco wszystkich naszych mieszkańców, byśmy wspólnie włączyli się w nią. Zbiórka złomu – z jednej strony ułatwi mieszkańcom pozbycie się niepotrzebnych przedmiotów, często zalegających długie lata na podwórkach posesji. Teraz nie trzeba będzie ponosić znacznych kosztów na dowóz złomu do odległych punktów zbiórki – dodaje włodarz Gminy Choroszcz. Niepotrzebny metal będzie można oddać na miejscu, niemal pod domem. Będzie to też wyraz naszej solidarności, tak bardzo dziś wszystkim potrzebnej, z osobami znajdującymi się w krańcowo trudnej sytuacji – podsumowuje Burmistrz Wardziński.

Kubuś Suchodoła to 2-letni chłopczyk, u którego wykryto SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Żeby choroba nie postępowała i Kuba mógł żyć, potrzebne jest zdobycie bardzo drogiego leku. Jego koszt to blisko 10 mln zł. Rodzinie i Fundacji Drużyna Kubusia udało się zebrać już ponad 5 mln zł. Robią wszystko, co w ich mocy, by pozyskać fundusze: przekazują dary na licytacje, pieką ciasta, realizują zbiórki – osobiste i on-line, organizują koncerty i wspólne działania, do których angażują popularne osoby i kogo tylko mogą, by dać Kubie życie. W czasach pandemii nie jest to proste, ale nie poddają się. Jedną z ostatnich inicjatyw jest zbieranie złomu. W te działania włącza się także gmina Choroszcz, któa aprasza wszystkich, by wziąć udział w szlachetnej akcji.

Na czym polegają działania?

Mieszkańcy, właściciele nieruchomości z Gminy Choroszcz w dniach 8-11 XII 2020 roku mogą oddać złom, który zalega na ich posesjach. Surowiec mieszkaniec dostarcza samodzielnie do jednostki OSP znajdującej się we własnej lub w najbliższej miejscowości. Zbiorka złomu na terenie całej gminy Choroszcz odbywa się w dniach 8-11 XII 2020 roku w dowolnie wybranej lokalizacji:

DATA ZBIÓRKI ZŁOMU MIEJSCE SKŁADOWANIA ZŁOMU 8 XII 2020 OSP Złotoria

miejsce: plac po byłym Kółku Rolniczym OSP Żółtki

miejsce: plac przy remizie OSP Żółtki 9 XII 2020 OSP Klepacze

miejsce: plac przy remizie OSP Klepacze OSP Barszczewo

miejsce: plac przy remizie OSP Barszczewo 10 XII 2020 OSP Choroszcz

miejsce: plac przy remizie OSP Choroszcz OSP Rogowo

miejsce: plac przy świetlicy wiejskiej OSP Rogówek

miejsce: plac przy świetlicy wiejskiej 11 XII 2020 OSP Pańki

miejsce: plac przy remizie OSP Pańki OSP Izbiszcze

miejsce: plac przy świetlicy wiejskiej

Po zbiórce w danym dniu, firma zewnętrzna załaduje zebrany złom i odbierze go z konkretnej lokalizacji. Ani mieszkańcy, ani OSP, ani Gmina Choroszcz nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów. Przekazanie złomu przez mieszkańca jest nieopłatne. Koszt sprzedaży złomu zostanie przekazany na leczenie Kubusia Suchodoły.

Niech z pozoru niepotrzebne i zbędne przedmioty: złom, dzięki zaangażowaniu, przerodzą się w drogocenną walutę ratującą dziecięce zdrowie i życie.

Kubuś Suchodoła jest pod opieką Fundacji Siepomaga, która prowadzi zbiórkę funduszy na leczenie Kubusia, nr konta: 89 2490 0005 000 4530 6240 7892; https://www.siepomaga.pl/kubus – tu znajduje się profil Kubusia i opis jego sytuacji i schorzenia.

Na rzecz Kubusia działają m.in.:

- Drużyna Kubusia

- Licytacje dla Kubusia Suchodoły z SMA

- Przygody Kubusia SMAczka

źródło: Urząd Miejski w Choroszczy

oprac. Paulina Dulewicz