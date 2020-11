Bezpłatny opał trafił do potrzebujących z Gminy Choroszcz

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w obecnym sezonie grzewczym 2020/2021 gmina Choroszcz wspomaga swoich mieszkańców dostarczając im darmowy opał. Pierwsza transza – łącznie ponad 10m3 drewna trafiła do rodzin najbardziej potrzebujących.

- W tym roku naszą pomoc rozpoczęliśmy od osób, które na co dzień nie tylko zmagają się z niedostatkami materialnymi, ale także ich codzienność jest podporządkowana walce z ciężkimi nieuleczalnymi chorobami – mówi Robert Wardziński Burmistrz Choroszczy. Cieszę się, że kolejny rok z rzędu możemy pomóc najbardziej potrzebującym, a dodatkowo naszą ofertę jeszcze rozszerzyć. Do tej pory, do akcji, mieszkańcy wskazywani byli przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy. W tym roku dodatkowe osoby wskazała nam Fundacja Naszpikowani, pod opieką której nasi mieszkańcy przebywają – dodaje. Obecna transza to dopiero początek. W kolejnych tygodniach będziemy trafiać także do innych gospodarstw wymagających wsparcia – poinformował.

Drewno, które jest dostarczane mieszkańcom gminy Choroszcz, jest pocięte przez pracowników gminy. Pozyskiwane jest ono z wycinki drzew z terenów gminnych przeznaczanych pod inwestycje. Zdarza się także, że właściciele posesji, likwidując drzewa u siebie, przywożą je do choroszczańskiego zakładu cieplnego.

Pomoc Gminy Choroszcz w postaci darmowego opału – to już tradycja. Co roku udaje się zaoferować mieszkańcom łącznie średnio ok. 50 m3 drewna. Pomoc trafia zarówno do rodzin jak i osób samotnych.

Bezpłatny opał z Gminy Choroszcz dla potrzebujących to początek akcji. Kolejne dostawy drewna – już niebawem.

źródło/fot.: Urząd Miejski w Choroszczy

oprac. Paulina Dulewicz